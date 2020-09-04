Помпео: США будут противодействовать КНР экономически и дипломатически

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о намерении Соединённых Штатов оказывать противодействие Китаю как в дипломатической, так и в экономической сфере.

В интервью радиоведущему Хью Хьюитту он прокомментировал ситуацию, связанную с Галапагосскими островами, где в прибрежных водах 325 судов, в том числе 274 китайских, ведут рыбный промысел.

"Ситуация вокруг Галапагосских островов демонстрирует хищническую экономическую активность Китая и представляет собой ещё одно серьёзное нарушение международного права", — заявил Помпео.

Госсекретарь США также отметил, что это создаёт угрозу для всех стран мира.

В связи с этим власти США намерены противодействовать КНР дипломатически и экономически.

"США намерены требовать, чтобы коммунистическая партия Китая вела себя так же, как мы требуем от других государств", — заявил Помпео.

Ранее президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев объяснил, как США пытаются вредить Китаю через Гонконг.