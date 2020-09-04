Министр иностранных дел Украины пригрозил Белоруссии жёсткими мерами. Таким образом власти страны пытаются показать Западу, что они разделяют их позицию по РБ.

Такое мнение высказал директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Это удобный повод занять ту же самую позицию, которую выражает Европейский союз и США в отношении Белоруссии и сыграть в одну игру с Западом. И это удобный повод обосновать, объяснить украинскому обществу, почему украинская позиция исходит не из собственных интересов, а из-за геополитических или политических позиций Европейского союза или США.

Если говорить о дальнейшем ухудшении, я думаю, что может быть поставлен вопрос о дальнейшем существовании минской переговорной площадки, переноса её в другое место. Принципиален вопрос о введении дополнительных санкций в отношении белорусского руководства. Может быть поставлен вопрос о белорусском экономическом транзите, о белорусских экономических интересах в Украине", — пояснил эксперт.