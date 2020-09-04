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Руслан Бортник: Кулеба играет роль плохого полицейского

Мир » Бывший СССР

Министр иностранных дел Украины пригрозил Белоруссии жёсткими мерами. Таким образом власти страны пытаются показать Западу, что они разделяют их позицию по РБ.

Руслан Бортник: Кулеба играет роль плохого полицейского

Такое мнение высказал директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Это удобный повод занять ту же самую позицию, которую выражает Европейский союз и США в отношении Белоруссии и сыграть в одну игру с Западом. И это удобный повод обосновать, объяснить украинскому обществу, почему украинская позиция исходит не из собственных интересов, а из-за геополитических или политических позиций Европейского союза или США.

Если говорить о дальнейшем ухудшении, я думаю, что может быть поставлен вопрос о дальнейшем существовании минской переговорной площадки, переноса её в другое место. Принципиален вопрос о введении дополнительных санкций в отношении белорусского руководства. Может быть поставлен вопрос о белорусском экономическом транзите, о белорусских экономических интересах в Украине", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что личное мнение, высказанное Дмитрием Кулебой, необязательно разделяет президент Владимир Зеленский. По мнению Бортника, глава МИД играет роль "плохого полицейского", хотя его резкую позицию по Белоруссии разделяют далеко не все в украинской власти.

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