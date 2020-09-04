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Украина подначивает ЕС ввести санкции против России из-за Навального

Мир » Бывший СССР » Украина

Евросоюз должен отказаться от строительства "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Кроме того, в отношении России необходимо ввести санкции. К этому международных партнёров призывает Украина.

Украина подначивает ЕС ввести санкции против России из-за Навального

"Украина исходит из того, что на данный момент наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике Российской Федерации, должны задействовать все механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток-2", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению редакции издания Die Welt, Россия неуязвима перед западными санкциями благодаря грамотной "экономической политике Владимира Путина". Автор статьи утверждает, что в финансовом отношении Россию "нелегко поставить на колени". Наша страна занимает пятое место в мире по величине финансовых резервов, несмотря на низкие цены на нефть и непрекращающиеся санкции.

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