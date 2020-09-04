Украина предлагает белорусским IT-шникам переехать

Белорусским IT-шникам предлагают иммигрировать на Украину. Власти страны запустили специальный сайт с подробной информацией. О новых возможностях для специалистов по информационным технологиям из соседней страны рассказал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

"Мы сегодня запускаем специальный веб-портал, где есть вся информация для того, чтобы специалисты сумели переехать на Украину, поработать некоторое время или остаться в Украине. Там есть вся информация, служба поддержки 24/7, которая уже помогает специалистам из Белоруссии", — пояснил министр.

Также отмечается, что уже почти три сотни специалистов в IT-сфере покинули Белоруссию и перебрались в незалежную. Власти помогли им оформить необходимые документы, переехать, найти место для жизни и работы.

Так на Украине исполняют поручение президента. Ранее Владимир Зеленский дал указание разработать шаги для развития сферы IT в стране.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Литва тоже предлагает гражданам Белоруссии переехать и найти работу в соседней стране. С таким же намерением выступили Латвия и Эстония.