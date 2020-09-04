Вандалы осквернили памятник советским воинам в Литве

Облили красной краской и написали оскорбления — так поступили вандалы с памятником советским воинам. Инцидент произошёл в литовском городе Жежмаряй. Местная полиция возбудила уголовное дело и разыскивает преступников.

"Об инциденте сообщили в четверг около 8.15. Памятник установлен на местном кладбище. Помимо порчи памятника красной краской вандалы написали на нем оскорбительные надписи", — сообщают местные правоохранители.

Ранее "Правда.Ру" писала об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войне в Кызыле (Республика Тыва). Тогда вандалы распылили краску на стелу с именами ушедших на фронт участников войны.