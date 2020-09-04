Журналисты РБ получили несколько суток ареста за участие в митингах

Третьи сутки под стражей находятся журналисты белорусских СМИ. Некоторым из них суд назначил административный арест за участие в несанкционированных митингах.

Так, среди них журналистка "Комсомольской правды в Беларуси" Мария Элешевич. Ей суд Октябрьского района Минска назначил трое суток административного ареста.

Решения суда также ожидают корреспонденты TYT.BY Надежда Калинина и Алексей Судников, коллеги Элешевич — Никита Дуболеко и Сергей Щёголев, журналист "БелаПАН" Андрей Шавлюго. Они были задержаны в Минске 1 сентября.

За участие в этом же митинге сегодня арестовали и нескольких студентов Минского государственного лингвистического университета.

"Молодые люди доставлены в милицию в рамках административного процесса", — сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Акции протеста в республике продолжаются. Накануне за участие в них задержали 26 человек. До рассмотрения дел в суде под стражей остались семь человек.

По данным МВД Белоруссии, 3 сентября в митингах оппозиции приняли участие порядка 850 человек. А вот на массовые мероприятия, поддерживающие действующую власть, вышло почти 10 тысяч жителей во всех регионах страны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Белоруссию удалось спасти от "неконституционной смены власти, беззакония и произвола". Такое мнение высказал глава Минобороны республики Виктор Хренин.