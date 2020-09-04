Как показала практика, не всегда лишние килограммы это то, о чём мы думаем. Например, у жительницы туманного Альбиона это оказалось не ожирение, а беременность. И она, и её муж узнали о родах внезапно, когда начались схватки. До этого ни один из них не имел ни малейшего подозрения о том, что ожидается пополнение. В результате на свет появился здоровый мальчик.
"Это так сюрреалистично. Я ложился спать и думал о том, как поеду завтра покупать посудомоечную машину. А вместо этого поехал в больницу, чтобы узнать о рождении сына", — поделился счастливый отец.
Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.