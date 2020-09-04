Курьёз в Великобритании: англичанка приняла беременность за лишний вес

Как показала практика, не всегда лишние килограммы это то, о чём мы думаем. Например, у жительницы туманного Альбиона это оказалось не ожирение, а беременность. И она, и её муж узнали о родах внезапно, когда начались схватки. До этого ни один из них не имел ни малейшего подозрения о том, что ожидается пополнение. В результате на свет появился здоровый мальчик.