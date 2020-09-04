Руководитель МИД России дал свои комментарии о происходящем с Алексеем Навальным и поведении немецкой стороны. Он сказал, что России скрывать нечего, а вот Германия по-прежнему молчит.

"Нам нечего скрывать. Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких и приняты все другие необходимые меры. Алексей там провел, как я понимаю, чуть более полутора суток, и все это время ежечасно мы слышали требования немедленно рассказать, что случилось", — сказал Лавров.