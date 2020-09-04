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Spiegel: токсичные вещества обнаружены не только в крови Навального

Мир

Эксперты из Германии сделали заявление, что нашли яд не только в крови Навального. Но также и на его кожных покровах. Кроме того, токсины были найдены и на бутылке, из которой пил политик. Специалисты думают, что на бутылке токсины оказались после попытки отравления политика.

Напомним, в августе этого года Алексей Навальный во время перелёта в Москву потерял сознание и впал в кому. Сначала его госпитализировали в омскую клинику, а после — транспортировали в немецкую клинику "Шарите". С тех пор не утихают споры о возможном отравлении оппозиционера.

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