В интернете пользователи делятся фото и видео плаката, который появился на одном из зданий Манхэттена. Он призывает американцев голосовать. А далее следует скрытая провокация антироссийского направления.
Пользователи Сети, однако, не оценили так называемый патриотизм. А наоборот, осудили тех, кто создал и вывесил этот плакат. Их уже обвинили в разжигании ксенофобии, глупости, непоследовательности и отсутствии логики.
"Русофобия — это идиотизм", — комментируют пользователи.
"Следуя вашей логике, Трампа вернут русские, тогда и не надо идти голосовать. Русские совершат чудо вновь", — ещё один комментарий из Сети.
"Нацисты гордились бы вашей способностью разжигать ксенофобию", — пишут люди в интернете.
Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.