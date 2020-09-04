Провокация на Манхэттене: к чему призывают американцев

В интернете пользователи делятся фото и видео плаката, который появился на одном из зданий Манхэттена. Он призывает американцев голосовать. А далее следует скрытая провокация антироссийского направления.

Пользователи Сети, однако, не оценили так называемый патриотизм. А наоборот, осудили тех, кто создал и вывесил этот плакат. Их уже обвинили в разжигании ксенофобии, глупости, непоследовательности и отсутствии логики.