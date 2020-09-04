Депутаты Рады поддержали митинги в Белоруссии

Депутаты почти всех парламентских фракций Верховной рады Украины пришли на заседание с флагами Белоруссии. Они выбрали бело-красные флаги, которые использует оппозиция. Спикер Рады призвал коллег приходить на заседания только с украинской символикой.

"Все флаги увидели, прошу, давайте, чтобы в Верховной раде были в первую очередь государственные флаги Украины. Пожалуйста, уберите эти флаги с трибуны в первую очередь", — сказал председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

По данным РИА Новости, в акции поддержки белорусской оппозиции участвовали представители "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса" и группы "За будущее".

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина грозит Белоруссии жёсткими мерами за "недружественное поведение". Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он отозвал посла Украины из Белоруссии для консультации. По мнению министра иностранных дел незалежной, Россия оказывает большое влияние на происходящую в соседней стране ситуацию. Он не исключает, что Россия поглотит Белоруссию в рамках Союзного государства, президентом станет человек, контролируемый Кремлём, или же Александр Лукашенко настолько ослабнет, что не сможет противостоять требованиям Москвы.