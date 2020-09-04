Сильвио Берлускони госпитализирован с коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заболел коронавирусом. 83-летнего политика госпитализировали в одну из больниц Милана.

У депутата Европарламента есть симптомы COVID-19, однако, по словам врачей, его состояние не вызывает опасений. В больницу Берлускони отправили из предосторожности.

О заражении коронавирусом экс-премьера Италии в среду сообщил его личный врач. Он отметил, что болезнь протекает бессимптомно. В четверг политик заявил, что у него нет температуры, ничего не болит.

Стоит отметить, что у двоих детей Берлускони — Луиджи и Барбары — также диагностирован коронавирус. Они находятся на самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" писала, что российские и зарубежные политики делают прививку от COVID вакциной "Спутник V". Её уже протестировали на себе лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава Минпромторга России Денис Мантуров. Накануне стало известно о вакцинации премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.

Повторно заболеть коронавирусом могут те, у кого есть аллергии и диабет, а также люди, имеющие аутоиммунные нарушения и ожирение.