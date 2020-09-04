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Байден обещал решить вопрос Тибета в случае победы на выборах

Мир » Северная Америка » США и Канада

Байден намерен добиться допуска американцев в Тибет. Он обещал, что сделает это, став президентом США.

Байден обещал решить вопрос Тибета в случае победы на выборах

По словам кандидата в президенты, он намерен встретиться с Далай-Ламой.

"Как президент я буду ставить ценности в основу американской внешней политики. Я встречусь с его святейшеством Далай-ламой, назначу нового специального координатора по делам Тибета и буду настаивать на том, чтобы китайское правительство восстановило доступ в Тибет американским гражданам, в том числе дипломатам и журналистам.

Я буду работать с нашими союзниками, чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета, чтобы достичь договорённостей о значительной автономии, уважении прав человека и сохранении культуры Тибета", — заявил Джо Байден.

Ещё один шаг, который намерен сделать в этом направлении демократ, — ввести санкции против китайских чиновников, из-за которых "нарушены права человека".

Байден не упустил возможность уколоть по вопросу Тибета своего противника Дональда Трампа. Он подчеркнул, что действующий президент — единственный за последние три десятка лет, кто не встретился с Далай-Ламой.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Байден обвинил Трампа в отсутствии реакции по "делу Навального".

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