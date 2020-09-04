Толпу протестующих в Нью-Йорке протаранила машина

Очередная акция протеста движения Black Lives Matter едва не закончилась трагедией. В Нью-Йорке неизвестный мужчина въехал в толпу протестующих.

ЧП произошло вечером в четверг на Таймс-сквер. Как сообщает газета New York Daily News со ссылкой на полицию, активисты выстроились поперёк дороги с велосипедами, перекрыв движение. Они требовали расового правосудия.

Водитель на Ford Taurus подъехал к живой изгороди, остановился, но вскоре продолжил движение. Он задел трёх человек, которые получили незначительные травмы.

"На данный момент жалоб нет. Если кто-то пострадал, пожалуйста, обращайтесь в полицию Нью-Йорка", — написали в своём микроблоге представители правоохранительных органов.

Преступника сейчас разыскивают. По мнению полиции, им является сторонник президента Дональда Трампа, так как неподалёку от митинга проходила акция в поддержку главы государства на предстоящих выборах.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Нью-Йорк может остаться без федерального финансирования. Такое решение готов принять Дональд Трамп в отношении городов, власти которых не могут справиться с непрекращающимися акциями протестов.