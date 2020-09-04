Награда за смелость: юный украинский вокалист получил подарок в Одессе

12-летний школьник Максим Ткачук из украинской Волынской области, ставший победителем песенного конкурса в Лондоне, но на родине подвергшийся истерической травле "патрiотов" и не допущенный Национальным комитетом до участия в детском Евровидении, назло всем на дне рождения Одессы спел всё ту же "Смуглянку".

После выступления Максиму вручили сертификат на квартиру в Одессе от от комитета почётных граждан города.