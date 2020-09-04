Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ефремов признал вину и посвятил стих Сергею Захарову
Прокурор: в Хабаровске до сих пор работает банда киллеров Фургала
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч на решение текущих проблем
3:1 - первая победа российской сборной в Лиге наций
Константин Эллер: "Оливковое масло - часть сбалансированной диеты"
Елизавета Боярская восхитила поклонников фотографией с сыном Андреем
Диетолог: для укрепления иммунитета важно полноценное питание
Можно ли победить рак с помощью пчелиного яда?
Лолита впервые рассказала о своём новом избраннике

Кулеба: российское влияние на Белоруссию опасно для Украины

Мир » Бывший СССР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что "российское влияние в Белоруссии опасно для Киева".

Кулеба: российское влияние на Белоруссию опасно для Украины

Таким образом глава МИД Незалежной интервью с Gazeta. ua прокомментировал заявление белорусского коллеги о том, что "иностранные державы надеются вбить клин между Минском и Москвой".

Кулеба признал, что нынешняя ситуация, скорее всего, приведет к "усилению России", перечислив некоторые сценарии, которые Киев рассматривает как угрозу:

  • "если Беларусь будет поглощена Россией в рамках Союзного государства,
  • если к власти там придет человек, находящийся под полным контролем Кремля,
  • если Александр Лукашенко останется у власти, но станет настолько слабым, что не сможет сказать России "нет"."

Кулеба отметил, что Лукашенко "обратил внимание на Москву, а не на Киев", принимая решение о российских гражданах, задержанных в Беларуси в июле.

К слову, это, как рассказала "Правда.Ру", "стоило" Лукашенко попадания в базу "Миротворца"

Читайте также:

Экс-сотрудник ФСБ проанализировал информацию о спецоперации СБУ в Белоруссии

Последние материалы
США - России: Не лезьте в Белоруссию - хуже будет
Кулеба: российское влияние на Белоруссию опасно для Украины
Установлено, кто может повторно заразиться коронавирусом
Лукашенко: у нас есть запись, подтверждающая фальсификацию с Навальным
Ефремов признал вину и посвятил стих Сергею Захарову
"Пособник русских оккупантов" Лукашенко внесен в базу "Миротворца"
Прокурор: в Хабаровске до сих пор работает банда киллеров Фургала
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч на решение текущих проблем
3:1 - первая победа российской сборной в Лиге наций
Белоруссии давно пора менять систему
Популярное
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах

Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.

Подписчики раскритиковали ноги 44-летней Даны Борисовой в мини-шортах
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Методы диагностики
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Общество
Актриса Анна Снаткина показала фото дочери-первоклассницы
Мир. Новости мира
От "хайли лайкли" к "зер варшайнлих": на Западе заговорили о "тотальном бойкоте" России
Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко Василий Амирджанов Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов Василий Амирджанов Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев
Комментарии
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Украина грозит Белоруссии жёсткими мерами
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Как в России вернуть власть народа
Как в России вернуть власть народа
Россияне просрочили кредитов и займов на триллион рублей
Николай Межевич рассказал, как надо отвечать Западу в деле Навального
Украина грозит Белоруссии жёсткими мерами
Нарколог прокомментировал метод обнаружения "Новичка" у Навального
Цветков: у оппозиции одна задача – вывести на митинг 500 тысяч человек
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников