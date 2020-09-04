Кулеба: российское влияние на Белоруссию опасно для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что "российское влияние в Белоруссии опасно для Киева".
Таким образом глава МИД Незалежной интервью с Gazeta. ua прокомментировал заявление белорусского коллеги о том, что "иностранные державы надеются вбить клин между Минском и Москвой".
Кулеба признал, что нынешняя ситуация, скорее всего, приведет к "усилению России", перечислив некоторые сценарии, которые Киев рассматривает как угрозу:
Кулеба отметил, что Лукашенко "обратил внимание на Москву, а не на Киев", принимая решение о российских гражданах, задержанных в Беларуси в июле.
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