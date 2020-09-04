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"Пособник русских оккупантов" Лукашенко внесен в базу "Миротворца"

Мир » Бывший СССР

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко внесен в базу украинского портала "Миротворец".

Там он значится как "пособник российских оккупантов и террористов".

В вину перед Незалежной Лукашенко поставлен его отказ передать Киеву тех самых "вагнеровцев", которых - Украина этого не скрывает - СБУ и сама же в Белоруссию и заслала, дабы устроить "провокацию века".

Еще одна причина для включения в базу - заявление экс-премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Лукашенко, якобы, в 2014 году лелеял надежду стать президентом объединенных Белоруссии и Украины. В "Миротворце" расценили это как покушение на украинский суверенитет.

К слову, напомним, что в базе "Миротворца" есть и российский премьер Михаил Мишустин. Он был внесен в неё за "проникновение на территорию Крыима".

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