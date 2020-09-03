Оппозиция Черногории озвучила план действий

Три важных пункта своей ближайшей деятельности назвали оппозиционеры Черногории. Они намерены решить вопрос с Евросоюзом, сформировать правительство и доработать ряд законов. Об этом рассказал генеральный секретарь движения URA Милета Радованич.

"Прежде всего мы должны начать коренные реформы, которые нас ускорят и приблизят к Евросоюзу, второе — формирование экспертного правительства, третье — ревизия и дополнение всех дискриминационных законов, включая спорный закон о свободе вероисповедания. Четвертый момент — все международные обязательства, включая членство в НАТО, новая власть продолжит соблюдать", — отметил политик.

Эти этапы работы уже согласованы тремя оппозиционными группами — URA, "Демократами" и коалицией "За будущее Черногории".

Радованич также заявил, что оппозиция не намерена сотрудничать с действующей властью, компромисса по "поводу европейского пути и независимости" не будет.

Напомним, 30 августа в Черногории прошли парламентские выборы. Впервые за 30 лет победу одержала оппозиция.

Ранее "Правда.Ру" писала, что победители выборов не намерены менять внешнеполитический курс страны.