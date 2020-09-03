Три важных пункта своей ближайшей деятельности назвали оппозиционеры Черногории. Они намерены решить вопрос с Евросоюзом, сформировать правительство и доработать ряд законов. Об этом рассказал генеральный секретарь движения URA Милета Радованич.
"Прежде всего мы должны начать коренные реформы, которые нас ускорят и приблизят к Евросоюзу, второе — формирование экспертного правительства, третье — ревизия и дополнение всех дискриминационных законов, включая спорный закон о свободе вероисповедания. Четвертый момент — все международные обязательства, включая членство в НАТО, новая власть продолжит соблюдать", — отметил политик.
Эти этапы работы уже согласованы тремя оппозиционными группами — URA, "Демократами" и коалицией "За будущее Черногории".
Радованич также заявил, что оппозиция не намерена сотрудничать с действующей властью, компромисса по "поводу европейского пути и независимости" не будет.
Напомним, 30 августа в Черногории прошли парламентские выборы. Впервые за 30 лет победу одержала оппозиция.
Ранее "Правда.Ру" писала, что победители выборов не намерены менять внешнеполитический курс страны.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.