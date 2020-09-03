Таджикистан готовится к президентским выборам. Одним из кандидатов стал действующий глава государства Эмомали Рахмон.
Его кандидатуру поддержала правящая Народно-демократическая партия. С этим согласились вся тысяча делегатов. Ранее Рахмона поддержали Федерация независимых профсоюзов и Союз молодёжи страны.
Стоит отметить, что Эмомали Рахмон управляет страной с 1994 года. Каждые семь лет его выбирают путём тайного голосования.
Соперниками действующего президента станут:
Президентские выборы пройдут в Таджикистане 11 октября. Ранее "Правда.Ру" писала, что в разгар эпидемии коронавируса президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свою зарплату на борьбу с вирусом.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.