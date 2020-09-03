Президент Таджикистана пойдёт на очередные выборы

Таджикистан готовится к президентским выборам. Одним из кандидатов стал действующий глава государства Эмомали Рахмон.

Его кандидатуру поддержала правящая Народно-демократическая партия. С этим согласились вся тысяча делегатов. Ранее Рахмона поддержали Федерация независимых профсоюзов и Союз молодёжи страны.

Стоит отметить, что Эмомали Рахмон управляет страной с 1994 года. Каждые семь лет его выбирают путём тайного голосования.

Соперниками действующего президента станут:

Рустам Латифзод (Аграрная партия).

Абдухалим Гаффоров (Социалистическая партия).

Саидджафар Усмонзод (Демократическая партия).

Рустам Рахматзод (Партия экономических реформ).

Ещё один кандидат представит Коммунистическую партию. Его выберут на съезде 5 сентября.

Президентские выборы пройдут в Таджикистане 11 октября. Ранее "Правда.Ру" писала, что в разгар эпидемии коронавируса президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свою зарплату на борьбу с вирусом.