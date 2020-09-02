Германия: "Северный поток-2" и ситуация с Навальным - это разные вещи

Представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявил, что Берлин считает неправильным связывать проект "Северный поток-2" с инцидентом с Навальным, сославшись слова канцлера Меркель, которая ещё на прошлой неделе заявила, что газопровод должен быть завершен.

"С точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно связывать этот проект, который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального", — говорила фрау Меркель.

После завершения проекта газопровода "Северный поток-2" общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Напомним, что правительство Германии неоднократно выступало в поддержку этого проекта, несмотря на давление со стороны многих своих западных союзников, особенно США.

Очередной виток напряжения вокруг строительства начался после того, как в среду днем немецкое правительство объявило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда семьи "Новичок". Германия осудила "нападение" и потребовала объяснений от России.

На что немедленно отреагировали в Вашингтоне, заявив, что новые — совместные — санкции будут направлены на "Северный поток — 2".