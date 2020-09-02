Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Внутри звёзд может существовать "жизнь с высоким интеллектом"
В Апшеронском районе Кубани появится туркластер "Курджипский"
Илья Белоус: Новые выборы в Белоруссии будет контролировать Запад
В арт-резиденции "Гуслица" состоится фестиваль travel-блогеров
Совет по развитию туризма преобразуют в правительственную комиссию
Стало известно, сколько жители Крыма и Сочи заработали на туристах
Поддубный: военные преступники Украины не смогут спать спокойно
Актёр Роман Курцын: все трюки я исполняю сам
Кристина Асмус провела ночь перед 1 сентября в слезах

Германия: "Северный поток-2" и ситуация с Навальным - это разные вещи

Мир

Представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявил, что Берлин считает неправильным связывать проект "Северный поток-2" с инцидентом с Навальным, сославшись слова канцлера Меркель, которая ещё на прошлой неделе заявила, что газопровод должен быть завершен.

Германия:

"С точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно связывать этот проект, который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального", — говорила фрау Меркель.

После завершения проекта газопровода "Северный поток-2" общая мощность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Напомним, что правительство Германии неоднократно выступало в поддержку этого проекта, несмотря на давление со стороны многих своих западных союзников, особенно США.

Очередной виток напряжения вокруг строительства начался после того, как в среду днем немецкое правительство объявило, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме Навального следы яда семьи "Новичок". Германия осудила "нападение" и потребовала объяснений от России.

На что немедленно отреагировали в Вашингтоне, заявив, что новые — совместные — санкции будут направлены на "Северный поток — 2".

 

 

 

 

 

 

Последние материалы
Германия: "Северный поток-2" и ситуация с Навальным - это разные вещи
Меркель дала понять, что за Навального есть, кому заступиться
Эксперт: "Водородная энергетика — новый тренд XXI века"
Мельница мифов: о "совах" и "жаворонках"
Внутри звёзд может существовать "жизнь с высоким интеллектом"
В Апшеронском районе Кубани появится туркластер "Курджипский"
Илья Белоус: Новые выборы в Белоруссии будет контролировать Запад
В арт-резиденции "Гуслица" состоится фестиваль travel-блогеров
Совет по развитию туризма преобразуют в правительственную комиссию
Стало известно, сколько жители Крыма и Сочи заработали на туристах
Популярное
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой

Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.

Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Новости Белоруссии
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Новости Белоруссии
Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией
Полезно знать
Мельница мифов: о "совах" и "жаворонках"
Любовь Степушова США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров
Комментарии
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Чем отравили Алексея Навального, по мнению немецких специалистов
Чего добились страны СССР за годы независимости
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Вассерман готов попробовать новую вакцину от коронавируса
Nexta и координаторы протестов: как Польша орудует в Белоруссии
США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии
Дмитрий Медведев: Россия не виновата в деградации отношений с США
Зачем Москва повышает обороноспособность Киева и Тбилиси
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Жилищный кооператив — проект, направленный на сбережение человеческого капитала
Чего добились страны СССР за годы независимости
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников