Илья Белоус: Новые выборы в Белоруссии будет контролировать Запад

Повторные выборы президента при правлении Александра Лукашенко невозможны. Потому что это разрушит институт выборов.

Такое мнение высказал политолог, эксперт по "цветным революциям" Илья Белоус.

"Я уверен, что Лукашенко не будет проводить новые выборы. Потому что в любом случае этот шаг — это уже проигрыш в данном противостоянии. По сути это признать позицию европейских лидеров, которые считают выборы нелегитимными и требуют новых выборов. Если он на это согласится, то признает мнение европейских коллег, чем, в принципе, нарушит институт выборов. Потому что выбирает народ, а не коллеги — это общемировое правило", — пояснил эксперт.

Он отметил, что если Лукашенко всё же согласится организовать повторные президентские выборы, то это будет ошибкой.

"Целью повторных выборов, которые требуют европейские лидеры, не является заново выбрать и посчитать. Цель здесь — продвинуть своего человека. И если такие выборы будут организованы, то они будут под НАТОвским сапогом и их выборами считать уже нельзя. Это уже будет просто определенный спектакль по легализации европейского кандидата", — заключил Белоус.

Эксперт также подчеркнул, что называть состоявшиеся в Белоруссии выборы полностью сфальсифицированными нельзя. Подделать такое количество бюллетеней просто невозможно. Это говорит о том, что большинство граждан республики всё же действительно поддерживает Александра Лукашенко.