Редакция Charlie Hebdo берёт на себя большую ответственность - эксперт

В Европе вообще и во Франции в частности обстановка достаточно сильно в обществе накалена. Причиной тому стал коронавирус, месяцы самоизоляции и падение экономики.

Добавлять к этому намеренно ещё один раздражитель в виде религиозных провокаций — смелое, но не очень понятное решение. Так ситуацию с планами редакции журнала Charlie Hebdo переиздать карикатуры на пророка Мухамеда оценил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Не хочется думать, что это делается преднамеренно. Похоже, как будто это сделано под влиянием каких-то сиюминутных эмоций. Но действительно сейчас общество во Франции, да и в Европе в целом перевозбуждено. Это такая благодатная почва для различного рода необдуманных поступков, для каких-то радикальных заявлений и действий. На этом фоне, если думать об интересах общества, надо избегать каких-то дополнительных раздражителей, избегать того, что может дополнительно перевозбудить общество. Такой нарочитый анонс со стороны Charlie Hebdo переиздать карикатуры здорово усложняет социально-психологическую обстановку во Франции, которая и так не отличается большим спокойствием", — пояснил эксперт.

Он отметил, что, сделав своё заявление и всё же переиздав карикатуры, редакция журнала Charlie Hebdo берёт на себя большую ответственность за настроения в обществе, за дальнейшее развитие событий.

Напомним, французский сатирический журнал Charlie Hebdo намерен переиздать скандальные карикатуры, которые стоили жизни 17 французам.