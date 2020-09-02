Батюк: Американцы исчерпали возможности санкционного механизма

Россия 90-х годов — слабая, зависимая, готовая выполнять приказы Вашингтона — идеальный вариант для США. В других вариантах американские власти не приемлют существование России.

Поэтому они постоянно вводят всё новые и новые санкции. Правда, возможности этого механизма уже исчерпаны, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Практически всё, что американцы могли сделать в отношении России, не нанося при этом серьёзного ущерба своей собственной экономике, уже сделали. Я, честно говоря, не вижу каких-то других новых шагов, которые были бы введены Америкой без каких-то существенных проблем и разногласий с ближайшими союзниками и партнерами Соединенных Штатов, которые не хотят обрывать экономических связей с Россией", — пояснил эксперт.

Он отметил, что своими санкциями США пытаются вернуть Россию к тому состоянию, в котором она была больше 20 лет назад.

Ранее "Правда.Ру" писала, что США готова ввести санкции против России, если она "открыто вмешается" во внутренние дела Белоруссии.