Россия 90-х годов — слабая, зависимая, готовая выполнять приказы Вашингтона — идеальный вариант для США. В других вариантах американские власти не приемлют существование России.
Поэтому они постоянно вводят всё новые и новые санкции. Правда, возможности этого механизма уже исчерпаны, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
"Практически всё, что американцы могли сделать в отношении России, не нанося при этом серьёзного ущерба своей собственной экономике, уже сделали. Я, честно говоря, не вижу каких-то других новых шагов, которые были бы введены Америкой без каких-то существенных проблем и разногласий с ближайшими союзниками и партнерами Соединенных Штатов, которые не хотят обрывать экономических связей с Россией", — пояснил эксперт.
Он отметил, что своими санкциями США пытаются вернуть Россию к тому состоянию, в котором она была больше 20 лет назад.
Ранее "Правда.Ру" писала, что США готова ввести санкции против России, если она "открыто вмешается" во внутренние дела Белоруссии.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.