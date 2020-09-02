Виктор Медведчук: "Зеленский цинично расправился с русским языком"

Треть украинцев считают русский язык родным. Таковы итоги последней переписи населения Украины. Данные напомнил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Он назвал запрет на преподавание русского языка в украинских школах преступлением против украинского народа.

"Ответственность за циничную расправу над русским языком в Украине несет Зеленский и его окружение. Украинская власть всячески препятствует изучению русского языка, который является одним из шести "планетарных", являясь официальным рабочим языком ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским", — заявил Медведчук.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в школах Украины все уроки идут на национальном языке. Это распространяется и на те образовательные учреждения, где обучаются русскоязычные дети. При этом, школам, предназначенным для других национальных меньшинств, разрешили вести уроки на своих языках ещё три года.

Медведчук также напомнил властям, что десятая статья Конституции страны обещает "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".