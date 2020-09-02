В восемь стран мира будут летать прямые рейсы из Пекина. С 3 сентября Китай восстанавливает с ними авиасообщение. Такое решение приняло управление гражданской авиации КНР.
"Начиная с 3 сентября возобновляются 9 рейсов: в Пекин из Таиланда, Камбоджи, Пакистана, Греции, Дании, Австралии, Швеции и Канады", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что России в списке нет. Первым рейсом, который прилетит в Пекин, станет рейс из Пномпеня (Камбоджи).
Ранее сообщалось, что Польша убрала Россию из списка стран, запрещённых к полётам. Со второго сентября страна не будет принимать самолёты из 44 стран, среди которых США, Армения, Израиль и другие.
"Правда.Ру" писала, что со следующей недели россияне смогут въехать в Грецию. Соответствующее постановление будет действовать с 7 по 21 сентября. В неделю греческие власти готовы принять не более 500 граждан России. У въезжающих должен быть отрицательный результат теста на COVID, сделанный методом ПЦР, не позднее чем за 72 часа до приезда в Грецию, переведённая на английский язык справка, ваучер на проживание в гостинице.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.