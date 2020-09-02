Китай не восстановил прямого авиасообщения с Россией

В восемь стран мира будут летать прямые рейсы из Пекина. С 3 сентября Китай восстанавливает с ними авиасообщение. Такое решение приняло управление гражданской авиации КНР.

"Начиная с 3 сентября возобновляются 9 рейсов: в Пекин из Таиланда, Камбоджи, Пакистана, Греции, Дании, Австралии, Швеции и Канады", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что России в списке нет. Первым рейсом, который прилетит в Пекин, станет рейс из Пномпеня (Камбоджи).

Ранее сообщалось, что Польша убрала Россию из списка стран, запрещённых к полётам. Со второго сентября страна не будет принимать самолёты из 44 стран, среди которых США, Армения, Израиль и другие.

"Правда.Ру" писала, что со следующей недели россияне смогут въехать в Грецию. Соответствующее постановление будет действовать с 7 по 21 сентября. В неделю греческие власти готовы принять не более 500 граждан России. У въезжающих должен быть отрицательный результат теста на COVID, сделанный методом ПЦР, не позднее чем за 72 часа до приезда в Грецию, переведённая на английский язык справка, ваучер на проживание в гостинице.