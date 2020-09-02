Лукашенко высказался о прибалтийских санкциях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нимало не расстроен тем, что сразу три Прибалтийских страны ввели против него санкции, к тому же, запретили приезжать к себе.
По словам белорусского лидера, в Прибалтике и других европейских странах он бывал много раз и там "нечего смотреть".
В своём пенсионном турне, как оказалось, он планирует познать Россию и Восток:
"Я часто со своим другом разговариваю, с Путиным, и он мне говорит:
— Слушай, ты был на Байкале?
— Нет
— А на Алтае был?
— Нет
— А на Камчатке, Сахалине?
— Нет
— А чего ты сидишь в Минске? Давай я организую!
Слушайте, это же кладезь!" —
— сказал Лукашенко.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.