Лукашенко высказался о прибалтийских санкциях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нимало не расстроен тем, что сразу три Прибалтийских страны ввели против него санкции, к тому же, запретили приезжать к себе.

По словам белорусского лидера, в Прибалтике и других европейских странах он бывал много раз и там "нечего смотреть".

В своём пенсионном турне, как оказалось, он планирует познать Россию и Восток:

"Я часто со своим другом разговариваю, с Путиным, и он мне говорит: — Слушай, ты был на Байкале? — Нет — А на Алтае был? — Нет — А на Камчатке, Сахалине? — Нет — А чего ты сидишь в Минске? Давай я организую! Слушайте, это же кладезь!" —

— сказал Лукашенко.