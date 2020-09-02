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Лукашенко высказался о прибалтийских санкциях

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нимало не расстроен тем, что сразу три Прибалтийских страны ввели против него санкции, к тому же, запретили приезжать к себе.

По словам белорусского лидера, в Прибалтике и других европейских странах он бывал много раз и там "нечего смотреть".

В своём пенсионном турне, как оказалось, он планирует познать Россию и Восток:

"Я часто со своим другом разговариваю, с Путиным, и он мне говорит:

— Слушай, ты был на Байкале?

— Нет

— А на Алтае был?

— Нет

— А на Камчатке, Сахалине?

— Нет

— А чего ты сидишь в Минске? Давай я организую!

Слушайте, это же кладезь!" —

— сказал Лукашенко.

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