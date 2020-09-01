В Белоруссию не впустили Главу Католической церкви

Главе Католической Церкви в Белоруссии было отказано во въезде в страну несмотря на то, что он является гражданином этой страны.
По словам пресс-секретаря церкви Юрия Санько, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано в праве вернуться на родину из командировки в Польшу.
"Согласно статье 30 Конституции Республики Беларусь, граждане страны имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в её пределах, беспрепятственно покидать ее и возвращаться. В случае с Кондрусевичем были нарушены его конституционные права. А также право на возвращение в государство гражданства, защищённое Всеобщей Декларацией прав человека ООН", — прокомментировал Санько.
Прежде чем ему было отказано во въезде, Кондрусевич дал интервью польскому телевидению, назвав оспариваемые выборы в Беларуси "нечестными".
Архиепископ призвал правительство начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также раскритиковал белорусские власти за то, как они справляются с демонстрациями. И подчеркнул, что церковь в Белоруссии "хочет мирного урегулирования".
ДЛЯ СПРАВКИ
Католическая Церковь — это религия меньшинства в Беларуси, ее прихожане составляют всего 17% от общей численности населения.
Кондрусевич был архиепископом Минско-Могилевским с 2007 года, назначенным Папой Римским Бенедиктом XVI. До занятия поста Минске Кондрусевич служил в России, помогая восстанавливать церковь после распада Советского Союза.
С 2002 по 2007 год он был архиепископом Московским, основанным в Соборе Непорочного Зачатия в центре города.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.