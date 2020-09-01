В Белоруссию не впустили Главу Католической церкви

Главе Католической Церкви в Белоруссии было отказано во въезде в страну несмотря на то, что он является гражданином этой страны.

По словам пресс-секретаря церкви Юрия Санько, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано в праве вернуться на родину из командировки в Польшу.

"Согласно статье 30 Конституции Республики Беларусь, граждане страны имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в её пределах, беспрепятственно покидать ее и возвращаться. В случае с Кондрусевичем были нарушены его конституционные права. А также право на возвращение в государство гражданства, защищённое Всеобщей Декларацией прав человека ООН", — прокомментировал Санько.

За что так с католическим священником

Прежде чем ему было отказано во въезде, Кондрусевич дал интервью польскому телевидению, назвав оспариваемые выборы в Беларуси "нечестными".

Архиепископ призвал правительство начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также раскритиковал белорусские власти за то, как они справляются с демонстрациями. И подчеркнул, что церковь в Белоруссии "хочет мирного урегулирования".

ДЛЯ СПРАВКИ

Католическая Церковь — это религия меньшинства в Беларуси, ее прихожане составляют всего 17% от общей численности населения.

Кондрусевич был архиепископом Минско-Могилевским с 2007 года, назначенным Папой Римским Бенедиктом XVI. До занятия поста Минске Кондрусевич служил в России, помогая восстанавливать церковь после распада Советского Союза.

С 2002 по 2007 год он был архиепископом Московским, основанным в Соборе Непорочного Зачатия в центре города.