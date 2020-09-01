Минэкономразвития Финляндии требует смягчить требования к туристам

Резкий рост безработицы прогнозируют в Финляндии. Это произойдёт, если в стране не будет налажен туризм.

Для этого необходимо смягчить требования, которые предъявляются к странам и туристам, считает министр экономического развития Мика Линтиля. Власти страны готовы принимать в гости туристов из стран, где уровень заболеваемости коронавирусом составляет восемь человек на 100 тысяч населения. Такому требованию не соответствует ни одна страна Европы.

"В правительстве должны быть серьезные дебаты о повышении порога заболеваемости до европейского уровня. Лично я предполагаю, что это будет около 25. Мы полностью блокируем туризм своими собственными действиями. Если мы поставим под угрозу эту отрасль при таких ограничениях, мы будем говорить не о тысячах безработных, а перейдем уже к пятизначным цифрам. Это касается всей Финляндии, но больше всего пострадает северный регион", — пояснил глава Минэкономразвития в интервью.

Стоит отметить, что Евросоюз рекомендует считать страны благополучными, если в них уровень заболеваемости коронавирусом составляет 16 человек на 100 тысяч населения.

Ситуацию с COVID правительство Финляндии обсудит 3 сентября. Будет решено, с каким странами будут открыты границы, а с какими нет.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Финляндия закрыла границы для 10 стран с 24 августа. В список неблагополучных стран попали Япония, Дания, Норвегия и другие.