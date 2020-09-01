Военные США и Эстонии начали совместные учения. Они стартовали 1 сентября.

Учения проходят на территории Эстонии в непосредственной близости от границы с Россией.

С 1 по 10 сентября около 70 солдат из 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады проведут учения с военнослужащими 1-й пехотной бригады сил обороны Эстонии, что подтвердит прочное двустороннее партнерство между США и Эстонией, и проверит готовность и возможности размещения бригады, а также оперативную совместимость с союзниками по НАТО", — сообщают в посольстве США в Таллине.

"Сорок первая бригада полевой артиллерии армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне сил обороны Эстонии в Тапа.

В российском посольстве в США учения назвали провокацией.

"Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от "линии соприкосновения" Россия-НАТО. Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряженность в Европе?

Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?" — отметили в посольстве России в Вашингтоне.