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США в пику Китаю усиливают поддержку Тайваня

Мир

США планируют установить двусторонний экономический диалог с Тайванем, так поддержав Тайбэй "перед лицом растущего давления со стороны Пекина".

Как следует из сообщения Белого дома, таким образом будут реализовываться "шесть секретных гарантий безопасности эпохи Рейгана, данных Тайваню". Новая стратегия вполне укладывается в предвыборную стратегию действующего американского президента с её жёстким подходом к Китаю.

О чём речь

Среди заверений, сделанных в 1982 году, но никогда официально не обнародованных, есть заявления о том, что Соединённые Штаты не установили дату прекращения продажи оружия Тайваню, не согласились на предварительные консультации с Пекином по поводу такой продажи или пересмотреть закон об отношениях с Тайванем, который лежит в основе политики США в отношении острова.

Что намерены сейчас делать Штаты

Главный дипломат Госдепартамента по Восточной Азии Дэвид Стилуэлл заявил на виртуальном форуме, организованном Фондом консервативного наследия, что последние шаги США были не политическим сдвигом, а частью набора "значительных корректировок" в рамках давней политики Вашингтона "один Китай".

"Вашингтон чувствовал себя обязанным сделать это, учитывая растущую угрозу, создаваемую Пекином миру и стабильности в жизненно важном регионе и попытки Пекина дипломатически изолировать Тайвань, подвергая его военным угрозам. Мы будем продолжать помогать Тайбэю противостоять кампании Коммунистической партии Китая по давлению, запугиванию и маргинализации Тайваня", — сказал Стилвелл.

Он также добавил, что экономический диалог будет "включать весь спектр наших экономических отношений: полупроводники, здравоохранение, энергетику и технологии".

Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность за проявленную поддержку и заявило, что Китай использует военное запугивание, чтобы нанести ущерб миру и стабильности вблизи Тайваня, и заявило, что оно будет продолжать укреплять свой оборонный потенциал.

Напомним, что Соединённые Штаты, как и большинство стран, имеют официальные отношения с Пекином, но не с Тайванем, на который Пекин претендует как на китайскую территорию.

Дуглас Паал, бывший представитель США на Тайване, сказал, что этот шаг был в основном напоказ.

"На данный момент, я думаю, что Стилуэлл и администрация хотят выглядеть жестко … Таким образом, они идут рядом с красными линиями Китая, но по-прежнему не желают пересекать их".

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