29 ключевым белорусским чиновникам запрещен въезд в Прибалтику

МИДы Эстонии, Латвии и Литвы ввели санкции против 29 высокопоставленных чиновников Белоруссии во главе с Александром Лукашенко.

Фигуранты прибалтийского черного списка обвиняются в фальсификации президентских выборов и насилии над мирными демонстрантами. Им запрещен въезд в три страны Балтийского ЕС.

Кроме президента Белоруссии в списках также значатся имена

белорусского министра внутренних дел и юстиции,

генерального прокурора,

сотрудников администрации президента,

ЦИК,

органов безопасности,

других государственных инстанций.

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал решение о введении санкций так: