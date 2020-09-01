29 ключевым белорусским чиновникам запрещен въезд в Прибалтику

МИДы Эстонии, Латвии и Литвы ввели санкции против 29 высокопоставленных чиновников Белоруссии во главе с Александром Лукашенко.
Фигуранты прибалтийского черного списка обвиняются в фальсификации президентских выборов и насилии над мирными демонстрантами. Им запрещен въезд в три страны Балтийского ЕС.
Кроме президента Белоруссии в списках также значатся имена
Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал решение о введении санкций так:
"Мы выяснили, что три человека в этом списке посетили Литву за последние пять лет, один из них даже 15 раз. Составляя список, мы действовали независимо от ЕС. Не исключено, что позже этот список будет расширяться".
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