Радикалы в Одессе напали на участников акции ЛГБТ - сообщества

16 украинских ультранационалистов были арестованы в минувшее воскресенье после того, как ультраправая христианская организация "Традиция и порядок" напала на участников шествия на Одесском Прайде — 2020 — крупнейшем городском празднике ЛГБТ-сообщества.

Как сообщается на официальной странице движения в Facebook, члены украинской неонацистской группировки прибыли на место торжеств через 10 минут после начала мероприятия. Они напали на участников, буквально поливая их зеленкой и из перцовых баллончиков.

В Одесском ГУВД отметили, что "члены ЛГБТ-группы в долгу не остались — забросали радикалов яйцами".

Организаторы ЛГБТ-шествия заявили, что местная полиция отреагировала недостаточно быстро, и попросили их "привлечь виновных к ответственности", принять меры против правых за "ненависть и подстрекательство к насилию".

" Такого уровня агрессии в предыдущие годы не было", — написали активисты движения в Facebook.

Стоит отметить, что на Украине мероприятия, организуемые ЛГБТ-сообществом регулярно "посещаются" радикалами. Со всеми вытекающими последствиями.

Так, в прошлом году марш гордости в Харькове столкновениями между правыми демонстрантами и полицейскими, охранявшими мероприятие.

Кстати, в России "парады гордости" вообще не проводятся. В 2012 году они были запрещены в Москве после того, как городские власти заявили, что подобные мероприятия могут привести к общественным беспорядкам и что большинство москвичей их не поддерживают.

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