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Эксперт: президент Черногории предсказывал перемены и они наступили

Мир

В воскресенье в Черногории состоялись парламентские выборы. И еще до объявления официальных итогов на основании данных экзит-поллов, оппозиционная партия "За будущее Черногории" начала праздновать победу.

С чем категорически был не согласен президент страны - Мило Джуканович заявил, что он "не признаёт" итогов выборов.

Что может за этим последовать? Не поторопились ли наши туристы скупать билеты на курорты Черногории?

В эксклюзивном интервью "Правде.Ру" об этом рассказал кандидат исторических наук Александр Пивоваренко, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Непризнание итогов выборов — это шаг на обострение противостояния. И он не является удивительным по той причине, что еще до выборов правительство Черногории называло вчерашний день решающим днем, днем Х. И даже заявляло о том, что ожидается попытка государственного переворота или некого опасного вызова для стабильности государства.

Но по факту мы видим, что ситуацию обострили именно действия нынешнего черногорского руководства, поскольку оно отчаянно пытается сохранить свою власть.

Намечается новый тренд — не признавать итоги выборов?

Этот тренд происходит уже давно, потому что Черногория, Сербия, Албания, Болгария и другие страны региона, в принципе, страны Восточной Европы, сейчас переживают сложные этапы, связанные со сменой власти.

То, что происходит в Черногории, имеет более фундаментальное значение, потому что с одной стороны, к власти приходят или стремятся прийти новые силы, которые считают себя прогрессистскими.

При этом особенностью Черногории является то, что одной из такой сил является сила, которая является сербскоориентированной. Партия, которая набрала 30%, это, в принципе, сербская партия. Но это не означает полного разворота, потому что формирование коалиции еще не определено.

Партия, которая заняла третье место, скорее, европейской ориентации.

И еще рано говорить о том, что формирование коалиции предрешено, будут еще непростые переговоры, еще неизвестно, как они закончатся.

С другой стороны, тот факт, что власти пошли на обострение, уже сейчас можно считать демонстрацией того, что задача её - просто сорвать этот переговорный процесс.

Поэтому мы видим, с одной стороны, вещь, которая была достаточно предсказуема, потому что, так или иначе, вопрос ухода партии Джукановича становился на повестке дня. И это, в том числе, в интересах Европейского союза и даже, прежде всего, Европейского союза, а не России. Европейскому союзу нужно заботиться о презентабельности режимов. Но при этом ничего не говорит о том, что это произойдет так скоро. То, что это произошло именно сейчас в результате выборов, легитимным путем — это в некотором смысле новинка.

Я не думаю, что это как-то повлияет на туристический сектор, хотя бы потому, что туристический сезон уже заканчивается.

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