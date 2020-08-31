Энгельгардт: Оппозиция может исправить отношения России и Черногории

Граждане Черногории недовольны политической и экономической ситуацией в стране, коррупционной и уголовной политикой. Поэтому на парламентских выборах большое количество голосов получила оппозиция.

Так ситуацию описал историк, сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

"Возникает вполне реальная перспектива формирования новой правительственной коалиции без Демократической партии социалистов (правящая партия — Прим. ред.). Однако Черногория по своей Конституции парламентская республика, фактически это означает, что есть большая вероятность, что значительная часть власти от президента Джукановича, который несменяемо правит на протяжении 30 лет, уйдет к оппозиции. Понятно, что Джуканович — человек сильный, авторитетный, со всеми авторитетными замашками, просто так власть не отдаст, будет изо всех сил бороться, будут попытки расколоть эти оппозиционные партии, перекупить депутатов", — уверен эксперт.

Он отметил, что, если всё же победа будет за оппозицией, есть надежда на улучшение отношений с Россией.

"В случае если будет новое правительство, мы можем рассчитывать на постепенно исправление двусторонних отношений. Потому что основные оппозиционные группы выступают как раз за восстановление отношений с Россией. Здесь есть надежда на прогресс", — уверен историк.

Энгельгардт напомнил, что граждане Черногории всегда тепло относились к россиянам. А охлаждение между странами носит исключительно политический характер, обусловленный тем, что Запад шантажирует президента Джукановича.