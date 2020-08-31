МИД Словакии о высылке дипломатов из РФ - "неадекватная реакция"

Российский МИД принял неадекватное решение. Так высылку словацких дипломатов из России оценили в МИД Словакии.

Как заявил министр иностранных дел Иван Корчак, он не удивлён таким решением.

"Решение МИД РФ об ответной высылке трех словацких дипломатов ожидалось, но оно не является адекватной и ответственной реакцией на высылку трех российских дипломатов из Словакии. Я подчеркиваю, что Словакия направляет на дипломатические посты таких дипломатов, исключительной задачей которых является забота о развитии двусторонних отношений и сотрудничества с Россией", — отметил глава МИД Словакии.

Напомним, что в начале августа из Словакии были высланы три российских дипломата. Причиной тому стали "нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях", а также "злоупотребление выдаваемыми визами". В России обещали ответить зеркально. 31 августа в МИД России вызвали словацкого посла Петера Припутена и выразили протест в связи с безосновательной высылкой россиян из Словакии. Также ему объявили о высылке его сограждан из России.