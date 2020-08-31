Украинский бизнесмен Ринат Ахметов обратился к жителям Донецка в День шахтёра.

Он поздравил горожан с Днём города и Днём шахтера, а также выразил мнение, что на улицы Донецка в скором времени вернётся мир.

"Верю, придет время, и в наш Донецк вернется долгожданный мир, а с ним вернутся и надежды, и амбициозные перспективы, и переполненные трибуны "Донбасс Арены".

С праздником вас, дорогие дончане. С Днем шахтера и Днем города", — сказал Ахметов.