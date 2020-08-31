Страны Прибалтики разработали санкции против Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал под санкции стран Прибалтики. Они также будут распространяться на почти три десятка других чиновников республики.

Введение санкций анонсировал президент Литвы Гитанас Науседа. Как сообщает агентство Reuters, санкции разработаны совместно Литвой, Латвией и Эстонией. Вероятнее всего, официально о них объявят 31 августа.

Какими будут санкции, не поясняется. Однако известно, что они будут касаться, в том числе, запрета на въезд в прибалтийские страны. Науседа отметил, что в будущем санкционный список может быть расширен.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, узнав о возможных санкциях, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Литва зажралась". Он подчеркнул, что республике не страшны никакие ограничения, они могут и в ответ санкции ввести. Например, остановят грузопотоки, которые идут из Белоруссии через Литву и составляют треть литовского бюджета. Как позднее отметил премьер-министр Литвы, если белорусские власти воплотят свои угрозы в жизнь, то пострадает сама Белоруссия. Саулюс Сквернялис отметил, что Лукашенко "ненавидит свою нацию".