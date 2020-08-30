В Минск ввели бронетехнику для усиления мер безопасности во время акции протеста сторонников оппозиции.
Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Ранее СМИ сообщали, что для охраны резиденции президента республики задействовали бронетранспортеры.
По словам Чемодановой, силовики используют БТР-80.
"Это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях", — пояснила представитель МВД.
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