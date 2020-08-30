В МВД Белоруссии подтвердили ввод бронетехники в столицу

В Минск ввели бронетехнику для усиления мер безопасности во время акции протеста сторонников оппозиции.

Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Ранее СМИ сообщали, что для охраны резиденции президента республики задействовали бронетранспортеры.

По словам Чемодановой, силовики используют БТР-80.