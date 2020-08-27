Лукашенко: Белоруссия может рассчитывать только на себя

Экономика Белоруссии несёт ущерб из-за продолжающихся митингов. При этом она ещё не восстановилась после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко.

"Влияние этого давления на внутриэкономическую ситуацию ощущается. Еще раз хочу подчеркнуть: никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности", — заявил глава государства.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению некоторых политических деятелей, лучшим выходом из ситуации для Белоруссии будет присоединение к России. А вот сенатор Алексей Пушков уверен, что такой вопрос даже не стоит на повестке дня у белорусских властей. Он уверен, что Лукашенко будет до последнего биться за сохранение суверенитета республики.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что она и её соратники больше не являются оппозицией. По её словам, то, что сейчас происходит в Белоруссии, является демократической революцией. Об этом она рассказала, выступая в Европарламенте.