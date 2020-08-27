Тема вокруг предполагаемого отравления российского блогера Алексея Навального продолжает будоражить умы западных журналистов. Сегодня, к примеру, большой статьей разразился Bloomberg.

Как следует из статьи, российский блогер Алексей Навальный "лежит в искусственной коме всего в нескольких минутах ходьбы от офиса Ангелы Меркель в Берлине, и канцлер Германии не знает, что делать с Владимиром Путиным".

"Немецкий лидер — ключевой канал связи с Западом для российского президента — разочарована тем, что Путин не проявил никакой гибкости в этом деле", — сообщает издание и отмечает, что

Далее автор статьи предполагает, что

"Будучи русскоговорящей женщиной, выросшей в Восточной Германии, Меркель стремилась использовать свое положение, чтобы открыть канал связи с Путиным, который служил лейтенантом КГБ в Дрездене в годы до падения Берлинской стены в 1989 году.

Проблема в том, что-то влияние, которое она могла иметь, похоже, в значительной степени исчезло. Все осуждения по поводу аннексии Россией Крыма не изменили фактов на местах, даже несмотря на то, что Путин был исключен из "Большой восьмерки".

А поскольку президент США Дональд Трамп погряз в предвыборной кампании и долгое пребывание Меркель у власти подходит к концу в следующем году, Путин вполне может чувствовать себя осмелевшим, чтобы действовать, не опасаясь возмездия".