Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Два НИИ Минобороны РФ и один гражданский внесены в список санкций США
Иран пустит инспекторов МАГАТЭ на свои бывшие ядерные объекты
Экс-директор "Голоса Америки": сайтом давно управляют русские хакеры
Демократы назвали Трампа "путинским подражателем"
Зеленский - белорусам: не повторяйте наш Майдан
Климатолог: не ждите осень вовремя, она задержится
США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Омские врачи, лечившие Навального, опубликовали открытое письмо
Вирусолог: тяжесть Covid-19 может увеличиться во вторую волну

В Минске ОМОН мягко разогнал протестующих

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Впервые после 12 августа в Минске в среду вечером в столкновение с протестующими вступил ОМОН.

Белорусские СМИ сообщают о задержании 20 человек.

Как сообщил находившийся на месте событий спецкорр "Известий", на момент начала митинга — 19 часов — на пощади Независимости собрались порядка 600 человек. Площадь по периметру окружали автозаки (как всегда).

В отличие от предыдущих 15 мероприятий, в этот раз музыка из городских систем оповещения в центре Минска не играла.

Только трижды прозвучало предупреждение:

"Граждане, вы нарушаете действующее законодательство, расходитесь, не вынуждайте применять физическую силу".

Примерно в половине 9 вечера на площади появились бойцы ОМОНа. Толпа побежала к выходу с площади в сторону гостиницы "Минск" и напрямик через проезжую часть на другую сторону проспекта.

ОМОНовцы убегающих, по словам очевидцев, не преследовали. Задерживали только тех, кто призывал вернуться, да и то только мужчин с бело-красными флагами.

Отмечается также, что задержания проходили без насилия: молодым людям вначале говорили: "Пройдемте", — брали их под руки (или вовсе не брали) и уводили в автозак.

Через 15 минут после появления ОМОНа площадь была пуста.

Последние материалы
Два НИИ Минобороны РФ и один гражданский внесены в список санкций США
Иран пустит инспекторов МАГАТЭ на свои бывшие ядерные объекты
Экс-директор "Голоса Америки": сайтом давно управляют русские хакеры
Демократы назвали Трампа "путинским подражателем"
Зеленский - белорусам: не повторяйте наш Майдан
Климатолог: не ждите осень вовремя, она задержится
Нобелевский лауреат допрошена в Минске по делу о попытке захвата власти
США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Омские врачи, лечившие Навального, опубликовали открытое письмо
Вирусолог: тяжесть Covid-19 может увеличиться во вторую волну
Популярное
Военные новости
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии

Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.

Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
В США создан аккумулятор, способный работать 28 тысяч лет
Технологии
В США создан аккумулятор, способный работать 28 тысяч лет
Новости Белоруссии
Тихановская рассказала о будущем интеграции Белоруссии и России
Мир. Новости мира
Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному
Усам Оздемиров Налоговый рай может закончиться редомициляцией Усам Оздемиров Игорь Буккер Как наполеоновский генерал стал подданным русского царя Игорь Буккер Любовь Степушова США в изоляции в мире по Ирану. И это только начало Любовь Степушова
Комментарии
Как Украина использовала доставшийся от СССР потенциал
Филолог Аннушкин: обидные слова сразу отрицают возможность дискуссии
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Гинцбург: перед вакцинацией анализы не нужны
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Большинство российский семей увязли в кредитах и займах
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
За Навального "ответит" "Северный поток-2"?
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ