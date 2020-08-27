В Минске ОМОН мягко разогнал протестующих

Впервые после 12 августа в Минске в среду вечером в столкновение с протестующими вступил ОМОН.

Белорусские СМИ сообщают о задержании 20 человек.

Как сообщил находившийся на месте событий спецкорр "Известий", на момент начала митинга — 19 часов — на пощади Независимости собрались порядка 600 человек. Площадь по периметру окружали автозаки (как всегда).

В отличие от предыдущих 15 мероприятий, в этот раз музыка из городских систем оповещения в центре Минска не играла.

Только трижды прозвучало предупреждение:

"Граждане, вы нарушаете действующее законодательство, расходитесь, не вынуждайте применять физическую силу".

Примерно в половине 9 вечера на площади появились бойцы ОМОНа. Толпа побежала к выходу с площади в сторону гостиницы "Минск" и напрямик через проезжую часть на другую сторону проспекта.

ОМОНовцы убегающих, по словам очевидцев, не преследовали. Задерживали только тех, кто призывал вернуться, да и то только мужчин с бело-красными флагами.

Отмечается также, что задержания проходили без насилия: молодым людям вначале говорили: "Пройдемте", — брали их под руки (или вовсе не брали) и уводили в автозак.

Через 15 минут после появления ОМОНа площадь была пуста.