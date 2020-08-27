Убийца 50 человек в Новой Зеландии осуждён на пожизненный срок

Новозеландский суд приговорил 29-летнего австралийца Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в мечетях города Крайстчёрча в марте 2019 года, к пожизненному тюремному заключению и лишил его права оспорить приговор.

Напомним, в результате нападения на мечети тогда погиб 51 человек, 40 были ранены. Сам нападавший, стреляя по людям, вёл прямой эфир в интернете: мир наблюдал за убийством мирных верующих в режиме реального времени.

Судья назвал действия террориста "бесчеловечными":

"Ваши преступления настолько безнравственны, что даже если вас задержат до самой смерти, вы не искупите вины", — заявил судья Камерон Мандер сегодня в суде Крайстчёрча.

Сам Таррант отказался считать себя расистом или ксенофобом. Он говорит, что "чувствовал себя изгнанником в обществе и хотел ему навредить".

Вот что ранее об этом событии писала "Правда.Ру":

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