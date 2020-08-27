Экс-директор "Голоса Америки": сайтом давно управляют русские хакеры

"Официальная страница финансируемого американскими налогоплательщиками правительственного издания "Голос Америки" на российском сегменте интернета не просто игнорировалась в течение многих лет, но и была захвачена враждебными хакерами. А в Госдепе никому и дела нет".

На это заявление бывшего исполнительного директора русской службы "Голоса Америки" Теда Липьена, опубликованное Washington Examiner, обратили внимание журналисты RT.

По словам Липьена, последнее официальное сообщение на русской версии "Голоса Америки" было опубликовано в апреле 2012 года. С тех пор

"антиамериканская пропаганда, насилие и порнография появились на странице под баннером VOA и логотипом, без редакторов или менеджеров в американском агентстве глобальных СМИ".

"Unbeknownst to former USAGM Obama officials, a hacked VOA blog website, hosted...in...Russia since 2008, has been showing...anti-US propaganda, violence, and pornography under the VOA name and the VOA logo." https://t.co/OPA7kGOE8j — Benjamin Weingarten (@bhweingarten) August 26, 2020

Тед Липьен назвал произошедшее с "русским Голосом Америки" "беспрецедентным крахом управления и безопасности правительства США.”

"Тот факт, что ни один из репортеров, редакторов или менеджеров не заметил или не сделал ничего о странице, показывает, насколько плохо управляемыми и самодовольными стали эти федеральные служащие".

ДЛЯ СПРАВКИ

USAGM якобы независима, но полностью финансируется правительством США, и ее миссия состоит в том, чтобы "информировать, вовлекать и связывать людей по всему миру в поддержку свободы и демократии” в соответствии с "широкими внешнеполитическими целями Соединенных Штатов".

Липьен говорит, что текущий бюджет "Голоса Америки" составляет порядка $800 млн долларов.