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Экс-директор "Голоса Америки": сайтом давно управляют русские хакеры

Мир

"Официальная страница финансируемого американскими налогоплательщиками правительственного издания "Голос Америки" на российском сегменте интернета не просто игнорировалась в течение многих лет, но и была захвачена враждебными хакерами. А в Госдепе никому и дела нет".

На это заявление бывшего исполнительного директора русской службы "Голоса Америки" Теда Липьена, опубликованное Washington Examiner, обратили внимание журналисты RT.

По словам Липьена, последнее официальное сообщение на русской версии "Голоса Америки" было опубликовано в апреле 2012 года. С тех пор

"антиамериканская пропаганда, насилие и порнография появились на странице под баннером VOA и логотипом, без редакторов или менеджеров в американском агентстве глобальных СМИ".

Тед Липьен назвал произошедшее с "русским Голосом Америки" "беспрецедентным крахом управления и безопасности правительства США.”

"Тот факт, что ни один из репортеров, редакторов или менеджеров не заметил или не сделал ничего о странице, показывает, насколько плохо управляемыми и самодовольными стали эти федеральные служащие".

ДЛЯ СПРАВКИ

USAGM якобы независима, но полностью финансируется правительством США, и ее миссия состоит в том, чтобы "информировать, вовлекать и связывать людей по всему миру в поддержку свободы и демократии” в соответствии с "широкими внешнеполитическими целями Соединенных Штатов".

Липьен говорит, что текущий бюджет "Голоса Америки" составляет порядка $800 млн долларов.

"И при этом ошеломляет, что легион самозваных борцов с "дезинформацией” и "защитниками демократии”, которые появились с 2016 года, не заметил такого беспрецедентного обвала. Их цифровые эксперты-криминалисты с тех пор обходят мозговые центры Вашингтона и комитеты Конгресса, предупреждая о "ботах”, "троллях", "хакерах" и "активных мерах", лично заказанных президентом России Владимиром Путиным, но почему-то полностью пропустили VOA LiveJournal".

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