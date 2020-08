"Официальная страница финансируемого американскими налогоплательщиками правительственного издания "Голос Америки" на российском сегменте интернета не просто игнорировалась в течение многих лет, но и была захвачена враждебными хакерами. А в Госдепе никому и дела нет".

На это заявление бывшего исполнительного директора русской службы "Голоса Америки" Теда Липьена, опубликованное Washington Examiner, обратили внимание журналисты RT.

По словам Липьена, последнее официальное сообщение на русской версии "Голоса Америки" было опубликовано в апреле 2012 года. С тех пор

"Unbeknownst to former USAGM Obama officials, a hacked VOA blog website, hosted...in...Russia since 2008, has been showing...anti-US propaganda, violence, and pornography under the VOA name and the VOA logo." https://t.co/OPA7kGOE8j