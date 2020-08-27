Зеленский - белорусам: не повторяйте наш Майдан

В то время как международные комментаторы сравнивают продолжающиеся беспорядки в Беларуси с украинским Майданом 2014 года, президент Владимир Зеленский надеется, что его северный сосед не пойдет по стопам Украины.

"Я бы не хотел, чтобы у них были такие же события, как у нас в 2014 году, - сказал Зеленский в интервью французской новостной сети Euronews. - Я не хочу, чтобы белорусский народ погиб. Я не хочу, чтобы их расстреляли или чтобы правительство устроило еще какое-нибудь серьезное кровопролитие."

Напомним, в феврале 2014 года президент Украины Виктор Янукович был отстранен от должности после многомесячных протестов на улицах Киева. В какой-то момент в результате столкновений между демонстрантами погибло более 100 человек и еще много получили ранения. Зеленский надеется, что Беларусь избежит подобной участи.