Нобелевский лауреат допрошена в Минске по делу о попытке захвата власти

Надежды на то, что Нобелевская премия 2015 года сделает "неприкасаемой" Светлану Алексиевич, которая сегодня является одной из ключевых фигур в Координационном совете Белоруссии, не оправдались.

26 августа писательница была вызвана на допрос по уголовному делу о попытке захвата власти в стране.

Алексиевич, как сообщают местные СМИ, прибыла в здание Следственного комитета в сопровождении других членов президиума Совета Павла Латушко, Максима Знака и Марии Колесниковой.

После окончания встречи со следователями Алексиевич заявила журналистам, что движение недостаточно сильно, чтобы разрешить свой политический спор с белорусскими властями без посторонней помощи.

"Наш комитет не справится с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не настолько. И именно поэтому нам нужна глобальная помощь, может быть, и Российская тоже, если мы сможем привлечь ее", — сказала она.

Нобелевский лауреат добавила, что она не считает себя ни в чем виноватой.

"Я думаю, что мы все сделали законно. Цель Координационного совета — объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Мы не говорим о перевороте. Мы являемся свидетелями создания белорусской нации, — пояснила она. — Появился белорусский бренд: мы предлагаем мирный путь. Именно этого требует сегодня время, когда человеческая жизнь ценна и люди ценят свою жизнь. То, что мы видели в первые три дня, уже устарело, нам нужно поговорить друг с другом."

Она также предостерегала от раскола общества или борьбы с войной "символов":

"Моим идеалом был бы человек, несущий в одной руке зелено-красный флаг (Государственный флаг Белоруссии), а в другой-бело-красно-белый (оппозиционный флаг)", — пояснила писательница.

Напомним, что ранее двое членов КС Белоруссии получили 10 суток за организацию забастовок.

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