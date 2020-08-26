Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg.

В Кремле считают, что объективного повода для расследования пока нет.

После того как врачи немецкой клиники "Шарите", куда был отправлен Навальный из Омска, заявили о его возможном отравлении, Меркель заявила, что нужно наказать виновных.

Стоит отметить, что данное заявление прозвучало меньше чем через два часа, после того как врачи объявили предварительный диагноз. Реакция Меркель должна была дать понять российским властям, насколько Германия серьёзно относится к данному вопросу.

Кроме Ангелы Меркель на проведении расследования по делу Навального настаивал и Евросоюз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал произошедшее покушением и заявил о необходимости найти и наказать виновных.