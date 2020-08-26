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Эксперт:санкции ЕС против Белоруссии — стрельба по комарам из дробовика

Мир

Вводить персональные санкции против белорусских чиновников — это как стрелять по комарам из дробовика. Меры, которыми угрожает Евросоюз республике, не могут никого напугать.

Такое мнение высказал руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт клуба "Валдай" Николай Межевич.

"Удар должен быть пропорционален проблеме. Белорусские чиновники никак не проблема для Европейского союза. Для Европейского союза проблема — это европейские чиновники и аналитики, которые дают рекомендации в настолько примитивном варианте, что это даже пугает.

Они не умеют смотреть на наши постсоветские ситуации критически и не понимают, что, поставив под санкции министра внутренних дел, придет другой министр внутренних дел, а политика останется прежней", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что всё необходимое у белорусских чиновников есть дома — на родине. Не будет страдать от отсутствия поездок в Европу и президент страны Александр Лукашенко.

"Мы с вами должны помнить, сколько раз Александр Григорьевич выезжал на территорию Европейского союза за последние 10 лет. Я припоминаю, по-моему, два случая. То есть это не путешественник, не действующий чиновник МИД, которому по долгу службы надо ездить, это не посол. Это президент опять же своей страны и вовсе не обязательно ему ездить по Европе. Но если Александр Григорьевич захочет куда-то съездить, то он может съездить и в Москву, и в Пекин, и еще в 200 стран мира", — заключил Межевич.

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