Британия требует от России расследования "дела Навального"

Британское правительство требует расследования дела Алексея Навального. Власти Британии ждут поиска и наказания виновного. Об этом в своём микроблоге написал премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Отравление Алексея Навального потрясло мир. Великобритания солидарна с ним и с его семьей. Нам нужно полное прозрачное расследование произошедшего. Те, кто сделал это, должны быть привлечены к ответу, и Великобритания присоединится к международным усилиям, направленным на то, чтобы правосудие восторжествовало", — говорится в сообщении, которое разместил политик.

Напомним, что российская сторона просит европейских коллег не спешить с выводами. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, повод для официального расследования появится тогда, когда официально будет доказано, что Алексея Навального отравили.

Ранее "Правда.Ру" писала, что США и Франция усиливают давление на Москву из-за ситуации с оппозиционером. Власти двух стран требуют начать расследование немедленно. С таким же требованием ранее выступила и канцлер Германии Ангела Меркель.