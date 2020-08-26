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В Белоруссии разъяснили ситуацию с паспортами россиян

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Российское законодательство запрещает проставлять в паспортах граждан любые отметки. А вот законы Белоруссии это делать позволяют.

Этим и объясняется история с испорченными паспортами россиян.

"Это обычная практика, что при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина", — пояснили РИА Новости в МВД Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что никаких международных норм, запрещающих ставить такие штампы в удостоверения личности иностранных граждан, нет. Отмечается, что замена паспорта не поможет высланным из республики россиянам вновь въехать в Белоруссию, так как их данные внесены в базы.

Напомним, что в ходе многочисленных митингов, охвативших Белоруссию после президентских выборов, были задержаны российские журналисты. Шестерым из них запретили въезд в республику в течение пяти лет, а в паспортах проставили соответствующие штампы. Теперь документы стали недействительными на территории России, так как противоречат нашим законам.

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