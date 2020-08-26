Постпред президента Украины: воду в Крым вернут после деоккупации

На Украине не идёт обсуждения возможного восстановления водоснабжения Крыма, пока полуостров не вернётся в состав Украины. Если вернуть воду до деоккупации, то Киев лишится рычага давления на Москву. Об этом заявил "постоянный представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич.

"Позиция и представителя президента, и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым однозначна, не меняется и не изменится — воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя", — пояснил политик.

Он отметил, что пока Крым находится под влиянием Москвы, непонятно, куда пойдёт водоснабжение, — простым жителям или военным.

Ранее "Правда.Ру" писала, что водоснабжение Крыма Украина готова рассмотреть, если произойдёт гуманитарная катастрофа. Такое мнение высказал глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% воды на полуострове. После перекрытия Киевом Северо-Крымского канала, регион испытывает острый дефицит воды.