На Украине не идёт обсуждения возможного восстановления водоснабжения Крыма, пока полуостров не вернётся в состав Украины. Если вернуть воду до деоккупации, то Киев лишится рычага давления на Москву. Об этом заявил "постоянный представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич.
"Позиция и представителя президента, и представительства президента Украины в Автономной Республике Крым однозначна, не меняется и не изменится — воду в Крым до деоккупации Крымского полуострова подавать нельзя", — пояснил политик.
Он отметил, что пока Крым находится под влиянием Москвы, непонятно, куда пойдёт водоснабжение, — простым жителям или военным.
Ранее "Правда.Ру" писала, что водоснабжение Крыма Украина готова рассмотреть, если произойдёт гуманитарная катастрофа. Такое мнение высказал глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кравчук.
Напомним, что Украина обеспечивала до 85% воды на полуострове. После перекрытия Киевом Северо-Крымского канала, регион испытывает острый дефицит воды.
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